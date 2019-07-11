بالفيديو| أهداف مباراة الجزائر وكوت ديفوار (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا

تعادل منتخب الجزائر مع نظيره كوت ديفوار بهدف لكل فريق، على ملعب "السويس" ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا 2019.

أحرز هدف الجزائر سيفان فيغولي في الدقيقة 20 فيما أحرز هدف كوت ديفوار كودجياه في الدقيقة 62.

هدف سيفان فيغولي



هدف ⚽️ بن سبعيني يصنع وسفيان فيغولي لا يتأخر ويعلن عن أول أهداف اللقاء!



🇩🇿 1 — 0 🇨🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/7CTe7NekWu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩

هدف كودجيا

هدف ⚽️ ما زال أمامكم الوقت الكافي! كودجيا يحرز التعادل..



🇩🇿 1 — 1 🇨🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/AklHuuTPZ0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩

ويحلم منتخب الجزائر بتكرار سيناريو نسخة 2010 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في أنجولا عندما يواجه كوت ديفوار في السادسة مساء اليوم بملعب "السويس"، ضمن منافسات دور الثمانية بالمونديال الأفريقي.

ويسعى منتخب الجزائر للدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2010، عندما فاز بنتيجة 3-2 على كوت ديفوار، بعد وقت إضافي في مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزاً صعباً على مالي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ16، بينما تغلب منتخب الجزائر على غينيا بثلاثية نظيفة.