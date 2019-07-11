بالفيديو... فرحة عارمة للجماهير الجزائرية في فرنسا وتهنئة خاصة من الوزير

احتفلت الجماهير الجزائرية بتأهل منتخب بلادها إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في مختلف دول العالم وخاصة في فرنسا.

خرجت الجماهير الجزائرية الموجودة في فرنسا إلى شارع الشانزليه للاحتفال بتأهل فريقها إلى نصف النهائي، وهو ما رصده مراسل "سبوتنيك" في فرنسا.

فرحة الجماهير الجزائرية في فرنسا

وهنأ وزير الرياضة الجزائري عبد الرؤوف سليم برناوي، لاعبو الخضر بالفوز على كوت ديفوار بضربات الترجيح والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ودخل وزير الرياضة الجزائري غرف ملابس اللاعبين باستاد السويس، لتهنئتهم بالفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة.

فرحة الجماهير الجزائرية في استاد السويس



Must have been a piece of heaven in there 😍#CIVALG #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/rksfMvrwmR — CAF (@CAF_Online) ١١ يوليو ٢٠١٩

وحصد منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب عبور عقبة كوت ديفوار بضربات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد التعادل بهدف لكل منهما، بإستاد السويس الجديد في دور الثمانية.

تقدم منتخب الجزائر بهدف سفيان فيجولي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب كوت ديفوار بهدف جوناثان كودجيا في الدقيقة 62، وأضاع بغداد بونجاح ضربة جزاء في الدقيقة 48 للجزائر.



هدف فيجولي



هدف ⚽️ بن سبعيني يصنع وسفيان فيغولي لا يتأخر ويعلن عن أول أهداف اللقاء!



🇩🇿 1 — 0 🇨🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/7CTe7NekWu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩

وفي ركلات الترجيح سجل للجزائر رامي بنسبعيني وإسلام سليماني وأندي ديلور وآدم أوناس وأضاع يوسف بلايلي.

وسجل لكوت ديفوار فرانك كيسي وماكسويل كورنيه وماكس جراديل وأضاع ويلفريد بوني وسيري دي.



هدف كوت ديفوار

هدف ⚽️ ما زال أمامكم الوقت الكافي! كودجيا يحرز التعادل..



🇩🇿 1 — 1 🇨🇮#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/AklHuuTPZ0 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١١ يوليو ٢٠١٩

وضرب منتخب الجزائر موعداً مع نيجيريا يوم الأحد المقبل، في نصف النهائي.