تونس تخصص 4 رحلات لنقل المشجعين إلى مصر

أبدى رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، أمس الخميس، سعادته الكبيرة بتأهل نسور قرطاج إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال الجريء في تصريحات تلفزيونية "إنه يقبل النقد الإيجابي المحفز لتحسين المستوى، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يرفض بث الإشاعات، التي قد تشتت المنتخب".

وأكمل الجريء "أريد أن أهدي هذا التأهل للاعبين الذين لم يتسنى لهم المشاركة مع المنتخب هذه المرة على غرار علي معلول وحمدي النقاز وفخر الدين بن يوسف والحارس أيمن البلبولي، وكذلك صيام بن يوسف، وبلال المحسني وحمزة المثلوثي وأيمن عبدالنور وأحمد العكايشي، وكل من عاش مع هذا الجيل".

طائرات لنقل الجماهير

وأتم "أود أن أشكر رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أكد لي في اتصال هاتفي أنه سيخصص طائرات لنقل الجماهير إلى مصر من أجل تشجيع نسور قرطاج في مباراة الأحد ضد السنغال".

وجاء هذا القرار بطلب من رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بعد بلوغ منتخب تونس، نصف نهائي الكان، بعد فوزه بثلاثية دون رد على مدغشقر في دور الثمانية.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد أذن بتخصيص 4 طائرات لنقل الجماهير التونسية لمساندة المنتخب أمام السنغال في مباراة النصف نهائي.

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اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا قرّرت إعفاء الجماهير التونسية من بطاقة محب (Fan ID) لتسهيل تنقلهم لتشجيع نسور قرطاج في مباراة نصف النهائي ضدّ السنغال pic.twitter.com/olAB5OjDXN — 𝒩𝑒𝒮𝓈𝒾𝑀 ©️ 🇹🇳 (@VidalKeyan) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وتفاعلت سفارة مصر في تونس، مع هذا القرار، وقررت تقديم كافة التسهيلات لمنح الجماهير التونسية، تأشيرة دخول مصر، في وقت قياسي.

كما أعلن الاتحاد التونسي، تخصيص 3 طائرات إلى الجماهير التونسية، من أجل مساندة الفريق في مصر.

وأوضح اتحاد الكرة، أنه تم إعفاء مشجعي تونس من الحصول على بطاقة المشجع، والاكتفاء فقط بجواز السفر وتذكرة المباراة، بعد التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف الجريء"مبروك للشعب التونسي بأكمله، لكل من ساندنا ومن انتقدنا؛ لأن بيننا قاسم مشترك هو منتخب تونس وهو منتخب كل التونسيين وليس حكرا على أحد".

وتابع: "الحمدلله على نجاح هذا المنتخب في إدخال الفرحة على كل التونسيين. كافة شرائح التونسيين شاركت في الفرحة التي نحن في أمسّ الحاجة إليها".

إنجاز غاب منذ 15 عاما

وأضاف "لو أردنا أن نتحدث بالأرقام أقول إنه منذ 15 عاما لم ندرك المربع الذهبي بعد نسخة 2004 بتونس، لكن آخر مرة تأهلنا فيها إلى نصف النهائي خارج تونس كان في دورة 2000، أي أننا جددنا الإنجاز خارج الأرض بعد 19 عاما."

رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد وديع الجريء https://t.co/aNbmTrwjTJ via @YouTube — Tunisie-Foot (@TunisieFoot) ٩ يوليو ٢٠١٩

وأكد الجريء أن المنتخب التونسي الحالي، يعد الأصغر من حيث معدل الأعمار بين جميع المنتخبات المشاركة في كان 2019، مشددا على أن هذا الجيل من اللاعبين يستحق التأهل للمربع الذهبي، وأردف: "هذا الإنجاز هو نتيجة حتمية للاستمرارية".

وفاز منتخب تونس على مدغشقر بنتيجة (3-0) في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019 ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة السنغال.