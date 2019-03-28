تعرف على تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية

واتفقت اللجنة على إسناد إحياء حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 (كان)، للمطرب المصري حكيم.

© AFP 2019 / Mohamed El-Shahed رئيسا "فيفا" و"كاف" وأساطير أفريقية يحضرون قرعة كأس الأمم في مصر

وسيحضر الحفل، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بحسب صحيفة " الجمهورية " المصرية.

ولم يبلغ الاتحاد الأفريقي حتى الآن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، واللجنة المحلية بأسماء الوفود التي ستصل إلى القاهرة للمشاركة في حفل القرعة حتى الآن، وأن هناك مساعي للتأكيد على الاتحادات القارية ونجوم الكرة الأفريقية بموقفهم من حضور الاحتفالية المقبلة من عدمه.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أبرزهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

بينما غاب عن البطولة 4 أبطال سابقين، وهم: إثيوبيا (لقب 1961)، والسودان (لقب 1970)، والكونغو (لقب 1972)، وزامبيا (لقب 2012).