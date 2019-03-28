اتحاد الكرة المصري يعلن... ملاعب كل مجموعة في كأس الأمم الأفريقية

وقال أحمد مجاهد "المجموعة الأولى ستقام على استاد القاهرة، بينما مباريات المجموعة الثانية ستكون في ملعب الإسكندرية، والثالثة في ملعب الدفاع الجوي"؛ بحسب موقع "في الجول".
وتابع "أما مباريات المجموعة الأخيرة، فستقام على ملعب الإسماعيلية".
وتقام قرعة أمم أفريقيا 2019 على سفح الأهرامات المصرية، في الـ 12 من شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر، في الفترة من 21 من شهر يونيو/ حزيران، على أن تنتهي يوم 19 يوليو/ تموز من نفس العام.
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