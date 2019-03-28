اتحاد الكرة المصري يعلن... ملاعب كل مجموعة في كأس الأمم الأفريقية

أعلن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، ملاعب كل مجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أحمد مجاهد "المجموعة الأولى ستقام على استاد القاهرة، بينما مباريات المجموعة الثانية ستكون في ملعب الإسكندرية، والثالثة في ملعب الدفاع الجوي"؛ بحسب موقع "في الجول".

© Photo / FACEBOOK//Ahmed Abou Hashima تعرف على تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية

وأضاف في تصريحاته عبر قناة "صدى البلد" "مباريات المجموعة الرابعة ستكون على ملعب السلام، والخامسة على ملعب السويس".

وتابع "أما مباريات المجموعة الأخيرة، فستقام على ملعب الإسماعيلية".

وتقام قرعة أمم أفريقيا 2019 على سفح الأهرامات المصرية، في الـ 12 من شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر، في الفترة من 21 من شهر يونيو/ حزيران، على أن تنتهي يوم 19 يوليو/ تموز من نفس العام.