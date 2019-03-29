الاتحاد الجزائري يعلن عن قميص المنتخب في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قميص المنتخب الأول، الذي سيشارك فيه بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في مصر بالصيف المقبل، بعدما انتهت الشركة الألمانية "أديداس" من تصميمه لأجل المسابقة القارية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تسجيلا مصورا، يظهر الإعلان عن التصميم الجديد لقميص محاربي الصحراء، الذي يظهر بلونيه الأخضر والأبيض، والذي سيرتديه أبناء المدرب جمال بلماضي في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر.

فيديو القميص الجديد للمنتخب الوطني الخاص بكأس أمم أفريقيا2019#TeamDZ #LesVerts pic.twitter.com/rG1Y06XUJK — Les Verts d'Algérie (@LesVerts) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وحمل الزي الرسمي الجديد للمنتخب الجزائري نجمة واحدة، في إشارة إلى تتويج محاربي الصحراء بكأس أمم أفريقيا عام 1990، التي استضافتها الجزائر، وشهدت تألق نجوم المنتخب، وعلى رأسهم الأسطورة رابح ماجر.