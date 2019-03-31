شاهد... آخر استعدادات ملعب افتتاح كأس الأمم الأفريقية

تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، آخر استعدادات استاد القاهرة الدولي، الذي سيشهد افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر يونيو/حزيران المقبل.

وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعلي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، ومسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير في الملعب الذي سيشهد افتتاح "كان 2019"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

© Photo / FACEBOOK//Ahmed Abou Hashima تعرف على تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية

وأكد خلال الاجتماع مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية للانتهاء من أعمال التطوير، وأن تتم الأعمال على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن هذه البطولة فرصة لتسويق ما حدث من تطور في مصر خلال السنوات الماضية.

وجدد رئيس الوزراء المصري التأكيد على أن ما يتم من أعمال في هذا الصدد، يتم وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وهو ما يعكس إمكانيات مصر وقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة المصري إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير مداخل ومخارج الاستاد والواجهات الرئيسية الخارجية له، وكذا كل من الدور الأرضي والأول به، بالإضافة إلى المقصورة الرئيسية والمدرجات، فضلا عن غرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف حكام الفيديو، والمركز الإعلامي، ودورات مياه الجماهير، كما تشمل الأعمال أيضا احلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم (النجيلة)، وكذا المضمار من حوله، إلى جانب توريد وصيانة شاشات العرض الموجودة داخل الاستاد.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).