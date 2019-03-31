مفاجأة... الكاميرون مهدد بخطر الاستبعاد من أمم أفريقيا 2019

كشفت تقارير صحفية عديدة أن منتخب الكاميرون بات مهددا بخطر الاستبعاد من بطولة الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في مصر "كان 2019".

وأعلن اتحاد جزر القمر لكرة القدم، عن تقدمه بشكوى رسمية ضد الكاميرون، للمحكمة الرياضية الدولية، احتجاجا على مشاركة الكاميرون في أمم أفريقيا 2019، وفقا لتقارير إعلامية.

© AP Photo / Hassan Ammar شاهد... آخر استعدادات ملعب افتتاح كأس الأمم الأفريقية

ويعلل اتحاد جزر القمر ذلك بقوله إن لوائح الاتحاد الأفريقي "كاف" تحول دون مشاركة الكاميرون في أمم أفريقيا، كونه المنتخب الذي سحب منه تنظيم البطولة الأفريقية، بالتالي لا يحق له المشاركة في هذه النسخة.

فاز منتخب الكاميرون على جرز القمر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، وهو ما منح الأسود بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا في المركز الثاني بالمجموعة الثانية.

لكن سعدي بن أمير، مدير منتخب جزر القمر، اعتبر أن مشاركة الكاميرون في التصفيات بعد سحب حق التنظيم منها في نهاية العام الماضي يعد أمر غير قانوني، ومخالف للائحة البطولة.

وخاطبت جرز القمر المحكمة الرياضية بالفعل، وحصلت على رد يوم الأربعاء 27 مارس/آذار، حيث أكدوا أن الرد عليهم سيكون خلال 20 يوما من تقديم الشكوى، أي بعد موعد إعلان القرعة الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها أبريل/نيسان المقبل.

ويعتمد اتحاد جزر القمر في شكواه على المادة 92 من لائحة بطولة أمم أفريقيا، التي تنص في بندها الثالث على استبعاد البلد الذي تنص على أن الفريق الذي يفقد حق تنظيم البطولة خلال عام من انطلاقها أو ينسحب من التنظيم يحرم من المشاركة من النسخة التالية.

وسحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حق تنظيم أمم إفريقيا من الكاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وسبق أن قام الاتحاد الأفريقي باستبعاد المغرب من المشاركة في أمم أفريقيا عندما رفض البلد تنظيمها في 2015، لأمور متعلقة بأسباب صحية بسبب انتشار وباء "أبولا" في بعض البلدان.

La solidarité a payé!

Par la grâce de Dieu et la solidarité de nos supporters l’avance des frais a pu être payé. Dans un peu plus de 20 jours nous devrons être prêts pour solder les comptes afin que justice soit faite! @RFIRadioFoot @lequipe @FecafootOfficie @CAF_Online pic.twitter.com/9iWb9WLwRE — Ben Amir SAADI — JRI (@BenamirSaadi) March 28, 2019

يضع اتحاد جزر القمر آماله على أن يعتبر الكاميرون منسحبا في المباراة الأخيرة أمامه، ليحصل على 3 نقاط ويتأهل باعتباره صاحب المركز الثاني.

وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي على اعتبار الفريق المستبعد أو المنسحب خاسرا في باقي مباريات التصفيات إذا كان قد أنهى نصفها الأول بشكل سليم.

© AP Photo / Hassan Ammar معلق رياضي: منتخب عربي سيكون مفاجأة "كان 2019" في مصر

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).