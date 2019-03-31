حيلة ذكية للتغلب على "السوق السوداء" لتذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019

استقرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم "كان 2019" على حيلة ذكية للتغلب على السوق السوداء بشأن تذاكر مباريات البطولة المقامة في الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وكشفت تقارير محلية، أن اللجنة المنظمة، استقرت على فكرة بيع التذاكر للمصريين عبر الموقع الإلكتروني، وأن تكون مزودة بأرقام هوية كل شخص، سواء عن طريق بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الخاص به، حتى لا تحدث أي عملية تلاعب، في أسعار التذاكر.

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ومن المقرر أن تحدد اللجنة المنظمة، خلال الأيام المقبلة أسعار تذاكر المباريات، وخاصة مباراة الافتتاح التي سيلعب فيها منتخب مصر، مستضيف البطولة.

وقال إن الأسعار سترتفع تدريجيا حتى الوصول إلى الأدوار النهائية.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).