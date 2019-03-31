صحيفة: مدير اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2019 يجتمع مع مسؤولي الـ"كاف"

© Sputnik . Sarah Nour El Din رئيس "كاف": مصر قد تستفيد من خبرات دول أخرى في تأمين الملاعب خلال أمم أفريقيا 2019

قالت صحيفة " أخبار اليوم " المصرية الرسمية، إن محمد فضل، المدير التنفيذي لبطولة أمم أفريقيا 2019، يجتمع مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ"كاف" اليوم الأحد 31 مارس / آذار.

وقالت الصحيفة إن فضل سيخطر الـ"كاف" بالفنادق، التي استقرت عليها اللجنة لاستضافة المنتخبات المشاركة في البطولة، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة حددت مجموعة مميزة من الفنادق لاستضافة بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية وعددهم 24 منتخبا.

وأوضحت الصحيفة المصرية أن الاجتماع يتضمن شرحا تفصيليا لأماكن الفنادق والمسافات بينها وبين الملاعب الرئيسية المستضيفة للمباريات وكذلك ملاعب التدريب المخصصة للمنتخبات.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو / حزيران المقبل.