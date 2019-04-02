تعرف على موعد قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، إن حفل القرعة سيبدأ، في تمام السابعة مساء يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، في سفح الأهرامات.
وأكد مجاهد أن البطولة ستشهد أكبر نسبة حضور جماهيري في تاريخ بطولات أفريقيا.
وتأهل للمشاركة في البطولة كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنغولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.
يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران المقبل إلى 19 يوليو/تموز.
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