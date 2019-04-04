اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019 تزور أهرامات الجيزة

زار مسؤولو اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019، منطقة سفح أهرامات بالجيزة اليوم، أمس الأربعاء، للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بإقامة حفل قرعة البطولة يوم 12 أبريل الحالي.

وذكرت بوابة أخبار اليوم، أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمقر الـ"كاف" بمدينة السادس من أكتوبر لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج حفل قرعة البطولة.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh تعرف على موعد قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا

وحضر كل من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومعه محمد فضل، المدير التنفيذي للبطولة، على رأس الحاضرين خلال الاجتماع الذي شهد أيضا مشاركة عدد من رؤساء اللجان الفرعية التي يرتبط عملها بحفل القرعة.

يذكر أن حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، ستقام يوم 12 أبريل/نيسان المُقبل عند سفح الأهرامات بالجيزة، بحضور مجموعة من أساطير اللعبة ورموز كرة القدم العالمية، وقالت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة.