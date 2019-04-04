اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا 2019 تزور أهرامات الجيزة

وذكرت بوابة أخبار اليوم، أن اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمقر الـ"كاف" بمدينة السادس من أكتوبر لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج حفل قرعة البطولة.
يذكر أن حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، ستقام يوم 12 أبريل/نيسان المُقبل عند سفح الأهرامات بالجيزة، بحضور مجموعة من أساطير اللعبة ورموز كرة القدم العالمية، وقالت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة.
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