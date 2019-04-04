بالصور... كأس الأمم الأفريقية يصل إلى القاهرة

كشفت الشركة الراعية الشريكة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لأول مرة عن كأس الأمم الأفريقية الذي ستنظمه مصر في يونيو/ حزيران المقبل.

ونظمت الشركة الراعية حفلا، للكشف فيه عن نسخة كأس الأمم الأفريقية 2019، الذي سيتسلمه المنتخب المتوج بالبطولة الأفريقية التي ستنظمها مصر في يونيو المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

© AP Photo / Hassan Ammar شاهد... آخر استعدادات ملعب افتتاح كأس الأمم الأفريقية

وحضر الحفل مجموعة من رجال الاقتصاد والفنانين، في ظل انتماء الشركة الراعية لسوق المال.

يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران المقبل إلى 19 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنجولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

كأس الأمم الأفريقية يصل القاهرة 🏆🇪🇬#أفريقيا_360 pic.twitter.com/xbxBeVD9qV — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 4, 2019

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ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).