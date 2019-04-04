تقارير: كاف يغير طريقة تصنيف منتخبات كأس الأمم الأفريقية

ذكرت تقارير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يتجه لتغيير طريقة تصنيف المنتخبات الـ 24 المشاركة في كأس الأمم الأفريقية الصيف المقبل في مصر.

واستقر مسؤولو "كاف" على إزالة النقاط الخاصة بأداء كل فريق في كأس العالم والتصفيات الخاصة به، وإضافة تصنيف "الفيفا" في شهر مارس/ آذار كطريقة لترتيب المنتخبات المتساوية في الترتيب، بحسب موقع "في الجول".

© Sputnik . Fayed El-Geziry بالصور... كأس الأمم الأفريقية يصل إلى القاهرة

ووفقا لهذه التغييرات، في حال الاستقرار على الطريقة الجديدة لتحديد "CAF Ranking" أو تصنيف الكاف الخاص بالمستويات، فإن (كاف) يصنف المستويات بالطريقة التالية:

ينظر (كاف) لنتائج آخر 3 نسخ من كأس الأمم، بمنح البطل 8 نقاط ووصيفه 6 نقاط والثالث والرابع 4 نقاط، والمنتخبات التي رحلت من ربع النهائي 3 نقاط، وثوالث المجموعات نقطتين والرابع في المجموعات نقطة واحدة.

ويتم ضرب نتيجة الفريق في كأس الأمم 2017 في 3، وفي 2015 يتم ضرب النتيجة في 2، وفي 2013 يتم ضربها في واحد.

كما سينظر (كاف) لنتائج آخر 3 تصفيات لكأس الأمم الإفريقية، أي تصفيات 2019 و2017 و2015.

ويمنح (كاف) أول المجموعة في أي تصفيات 4 نقاط، والثاني 3 نقاط، والثالث نقطتين، والرابع نقطة وحيدة، ثم يتم ضرب ناتج كل منتخب في 2 بالنسبة لتصفيات 2019، وواحد بالنسبة لتصفيات 2017، ونصف بالنسبة لتصفيات 2015.

وفي حال التساوي، يرجع (كاف) لتصنيف شهر مارس/آذار الخاص بالـ "فيفا"، الذي صدر اليوم الخميس.

ولم يؤثر الأمر على مصر، لأنها ستكون في المستوى الأول تحت أي ظرف، وذلك بصفتها المستضيف الأول للبطولة، ولكن سيؤثر الأمر على المنتخبات المتساوية في النقاط بعد احتساب نتائجهم في كأس الأمم وتصفياتها.

ونشر الموقع توقعاته بشأن مستويات القرعة، في حال الاستقرار على هذه التغييرات:

المستوى الأول: مصر — الكاميرون — غانا — كوت ديفوار — تونس — السنغال

المستوى الثاني: المغرب — نيجيريا — الجزائر — غينيا — مالي — الكونغو الديمقراطية

المستوى الثالث: أوغندا — جنوب افريقيا — غينيا بيساو — زيمبابوي — أنجولا — بوروندي

المستوى الرابع: موريتانيا — ناميبيا — بنين — كينيا — مدغشقر — تنزانيا