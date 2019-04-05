وزير الرياضة المصري يزور موقع قرعة أمم أفريقيا

زار وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، منطقة سفح الأهرامات، حيث يتم إجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ورافق الوزير، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، حيث تم تفقد المسرح الخاص بإجراء القرعة، ومداخل ومخارج منطقة كبار الزوار.

وزير الرياضة المصري يتفقد موقع إجراء حفل قرعة "أمم أفريقيا" — https://t.co/oJM3vSvQyJ pic.twitter.com/rgJ4M9JJFp — مجلة المعصم (@al_measam) April 5, 2019

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، إن الحفلة ستكون الأفضل في تاريخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ما "سيعكس قدرة مصر التنظيمية لأي حدث رياضي عالمي".

وتابع صبحي أن "تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رقم 32 سيكون الحدث الأبرز والذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

واختيرت منطقة سفح الأهرامات لإجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية القادمة للترويج لمصر سياحيا.