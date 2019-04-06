الـ"كاف" يجتمع بشأن قرعة أمم إفريقيا 2019

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة الـ"كاف" القدم بمقره بمدينة السادس من أكتوبر لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج حفل قرعة البطولة.

وذكرت بوابة "أخبار اليوم" أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومعه محمد فضل، المدير التنفيذي للبطولة، كانا على رأس الحضور خلال الاجتماع الذي شهد أيضا مشاركة عدد من رؤساء اللجان الفرعية التي يرتبط عملها بحفل القرعة.

ويقام حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019، يوم 12 أبريل المُقبل عند سفح الأهرامات بالجيزة، بحضور مجموعة من أساطير اللعبة ورموز كرة القدم العالمية.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة، وتنطلق منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية يوم 21 يونيو المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.