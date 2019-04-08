رسميا... تعرف التصنيف النهائي لقرعة كأس الأمم الأفريقية

ووضع الكاف منتخب مصر في التصنيف الأول على رأس المجموعة الأولى، بصفته مستضيف البطولة، بحسب "بوابة الأهرام"

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في القرعة على النحو التالي:

التصنيف الأول: مصر — غانا تونس — كوت ديفوار — الكاميرون — السنغال.

التصنيف الثاني: المغرب — نيجيريا — الكونغو الديمقراطية — الجزائر — مالي — غينيا.

التصنيف الثالث: أوغندا — جنوب أفريقيا — غينيا بيساو — زيمبابوي — أنغولا — بوروندي.

التصنيف الرابع: موريتانيا — ناميبيا — بنين — كينيا — مدغشقر — تنزانيا.

OFFICIAL!



AFCON 2019 pots.



Draw is Friday, 12th April, 2019.



Pot 1: 🇪🇬🇬🇭🇹🇳🇨🇮🇨🇲🇸🇳



Pot 2: 🇲🇦🇳🇬🇨🇩🇩🇿🇲🇱🇬🇳



Pot 3: 🇺🇬🇿🇦🇬🇼🇿🇼🇦🇴🇧🇮



Pot 4: 🇲🇷🇳🇦🇧🇯🇰🇪🇲🇬🇹🇿#AFCON2019 — N U H U ® (@NuhuAdams_) April 6, 2019

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يذكر أنه من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران المقبل إلى 19 يوليو/تموز.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة يوم 12 أبريل/ المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور نجوم أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو نجم الكاميرون السابق، وديدييه دروجبا نجم كوت ديفوار السابق، بالإضافة إلى تأكد حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، لحفل القرعة.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لنهائيات البطولة، حيث يشارك كل من مصر "البلد المضيف"، وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي ومدغشقر وأنغولا وأوغندا وبنين وزيمبابوي وغينيا وناميبيا.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).