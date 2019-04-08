أسطورة الجزائر يرشح هذا المنتخب للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

يرى رابح ماجر، أسطورة الكرة الجزائرية، أن منتخب مصر هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال رابح ماجر، لصحيفة "النهار" الجزائرية: "منتخب مصر يمتلك جميع الإمكانيات التي تؤهله للفوز بلقب الأمم الأفريقية المقبل، لاسيما أن المسابقة ستقام بين جماهيره".

وأضاف أسطورة الجزائر "هناك منتخبات أخرى مرشحة لحصد اللقب، مثل المغرب وتونس والكاميرون، لكن يبقى المنتخب المصري المرشح الأوفر حظاً لاعتلاء منصة التتويج".

وعن مشاركة منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، تابع رابح ماجر "أعتقد أن المنتخب الجزائري قادر على الظهور بشكل أقوى مما كان عليه في التصفيات، الكرة الأفريقية عودتنا على المفاجآت، ويجب أن نرى بداية كل منتخب في البطولة حتى نحكم على مستواه وأتوقع أن تكون النسخة قوية".

وتتواجد خمسة منتخبات عربية في البطولة، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

وتستضيف مصر فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة