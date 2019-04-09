كشف تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم... وترتيبات خاصة من أجل الأسطورة جورج ويا

كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، تفاصيل برنامج حفل قرعة البطولة المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في منطقة الأهرامات.

وقال فضل في تصريحات لردايو "9090" اليوم الثلاثاء: "الحفل سيقدمه شاب إفريقي وفتاة مصرية، وسيبدأ بالبروتوكول المعهود بكلمة لرئيس الاتحاد المصري، لمدة خمس دقائق وكلمة لرئيس الاتحاد الأفريقي، مع وجود فقرات غنائية".

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS إعلام: مطرب مصري شهير يحيي حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وأضاف "عقب ذلك يتسلم رئيس الاتحاد الأفريقي المنصة من أجل إجراء القرعة، ومع نهايتها سيتم تخصيص وقت للصحفيين لإجراء المقابلات".

وتابع فضل "تم توجيه دعوة إلى جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي ونجم المنتخب الليبيري السابق من أجل حضور الحفل، وبالطبع سيكون هناك بروتوكول خاص به في حال حضوره لأنه رئيس دولة".

وأشار فضل إلى أن عدد الحضور يصل إلى 700 شخص، منهم 180 صحفيا، وهو العدد الذي تمت زيادته بعد أزمة تخصيص المقاعد المخصصة للصحفيين المصريين.

وأوضح محمد فضل أن هناك ترتيبات خاصة لاستقبال الضيوف، مشددا على أن أهم معايير دعوة نجوم وأساطير القارة السمراء، هو أن يكون المدعو حاصل على بطولة أفريقية، وله دور مع المنتخب في البطولات التي حققها.