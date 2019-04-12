محمد صلاح أغلى لاعب في أمم أفريقيا 2019

جاء النجم المصري العالمي محمد صلاح في صدارة قائمة اللاعبين التي أعلنها اتحاد الكرة لأغلى 12 لاعبا سيشاركون في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وتصدر صلاح القائمة بسعر 150 مليون يورو، وحل بعده السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى بـ85 مليون يورو، والسنغالى خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالي بـ70 مليون يورو. حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

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وتباعت الصحيفة في سرد باقي اللاعبين الذين حلوا في القائمة حيث جاء الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزى بـ 65 مليون يورو، والجزائرى رياض محرز مهاجم مانشستر سيتى الإنجليزى بـ60 مليون يورو، والغانى توماس بارتى لاعب أتليتكو مدريد الإسبانى بـ50 مليون يورو والإيفوارى نيكولاس بيبى لاعب ليل الفرنسى بـ40 مليون يورو، والكاميرونى أندريا أونانا حارس مرمى أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو، والمغربى حكيم زياش لاعب أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو، والنيجيرى ويلفريد نديدى لاعب ليستر سيتى الإنجليزى بـ35 مليون يورو، والإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزى بـ35 مليون يورو، والإيفوارى فرانك كيسى لاعب ميلان الإيطالى بـ35 مليون يورو.

يذكر أن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كان قد كشف عن توقيت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية، إن حفل القرعة سيبدأ، في تمام السابعة مساء يوم 12 أبريل/نيسان الجاري، في سفح الأهرامات.