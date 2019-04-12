اليوم... سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية

يقام حفل سحب القرعة في منطقة الأهرامات بالجيزة في تمام الثامنة من مساء اليوم، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.
وقبل الحفل يتم التجول بكأس البطولة في شوارع القاهرة على متن حافلة مكشوفة يحمله الكاميروني سونج، أسطورة دفاع الأسود، الذي حضر إلى مصر أمس الخميس.
يشارك في عملية سحب القرعة الإيفواري ديدييه دروجبا والنيجيري إيمانويل أمونيكى والمغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف، بجانب المصري أحمد حسن.
يذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا سيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف النهائي للمستويات الأربعة.
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