لحظة وصول كأس الأمم الأفريقية إلى القاهرة (صور)

وصل صباح اليوم الجمعة، كأس أمم أفريقيا، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للظهور في حفل قرعة "كان"، الذي سيقام بعد قليل تحت سفح الأهرامات.

وحمل ريجوبير سونغ، قائد منتخب الكاميرون، وحامل لقب كأس الأمم الأفريقية، الكأس أثناء خروجه من الطائرة، ويقوم حاليا بجولة ترويجية في شوارع القاهرة.

لحظة وصول سونج لمصر حاملا كأس الأمم الإفريقية 2019



نقًلا عن أون سبورت @ONsportEg #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YLEkF41XX2 — EParena Live (@EParenaLive) April 12, 2019

و​يقام مساء اليوم الجمعة، حفل سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 32، التي تنطلق على أرض مصر يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل.

ويقام حفل سحب القرعة في منطقة الأهرامات بالجيزة في تمام الثامنة من مساء اليوم، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

© Sputnik . Alexander Vilf إنفانتينو يغيب عن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة، وتنطلق منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو المُقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ويشارك في عملية سحب القرعة الإيفواري ديدييه دروجبا والنيجيري إيمانويل أمونيكى والمغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف، بجانب المصري أحمد حسن.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا سيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف النهائي للمستويات الأربعة.