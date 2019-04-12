لحظة وصول كأس الأمم الأفريقية إلى القاهرة (صور)

وحمل ريجوبير سونغ، قائد منتخب الكاميرون، وحامل لقب كأس الأمم الأفريقية، الكأس أثناء خروجه من الطائرة، ويقوم حاليا بجولة ترويجية في شوارع القاهرة.
لحظة وصول سونج لمصر حاملا كأس الأمم الإفريقية 2019— EParena Live (@EParenaLive) April 12, 2019
نقًلا عن أون سبورت @ONsportEg #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YLEkF41XX2
ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 32، التي تنطلق على أرض مصر يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل.
ويقام حفل سحب القرعة في منطقة الأهرامات بالجيزة في تمام الثامنة من مساء اليوم، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.
ويشارك في عملية سحب القرعة الإيفواري ديدييه دروجبا والنيجيري إيمانويل أمونيكى والمغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف، بجانب المصري أحمد حسن.
يذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا سيتم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التصنيف النهائي للمستويات الأربعة.
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