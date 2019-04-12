"أساطير أفريقيا أهلا بكم في أم الدنيا"... أبو تريكة يعلق على تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية

علق اللاعب، نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة على أجواء تنظيم قرعة كأس الأمم الأفريقية

قال أبو تريكة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "تنظيم مبهر وجميل تحت إحدى عجائب الدنيا (الأهرامات) يجعلنا ننتظر بطولة كبيرة وعظيمة".

وأضاف: "أساطير أفريقيا أهلا بكم في مصر أم الدنيا.. منتخبنا ننتظر البطولة منكم إن شاء الله".

تنظيم مبهر وجميل تحت إحدي عجائب الدنيا (الاهرامات) يجعلنا ننتظر بطولة كبيرة وعظيمة…أساطير افريقيا أهلا بكم فى مصر أم الدنيا.. منتخبنا ننتظر البطولة منكم إن شاء الله — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) April 12, 2019

كانت قرعة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر يونيو/ حزيران المقبل، قد انطلقت من قلب الأهرامات، مساء اليوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان.

The stage is set, welcome to the #TOTALAFCON2019 group stage draw 😍😍😍 #TOTALCAN2019 pic.twitter.com/NZ8j8Ipxm7 — Football Together (@Football2Gether) April 12, 2019

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).