تونس تنتقد تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019... ورد مصري "صارم"

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم مجموعة من البيانات الصحفية، التي وجهت فيها أصابع الانتقاد إلى تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، وهو ما واجهته مصر برد "صارم".

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانا نشره عبر صحفته على "فيسبوك"، أعرب فيه عن استيائه أولا من حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، الذي أقامته مصر على سفح الأهرامات يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى الفيلم الوثائقي تجاهل "إنجازات نسور قرطاج".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019... الافتتاح مصر وزيمبابوي والمغرب في مجموعة الموت

وقال الاتحاد التونسي: "بعد واجب التهنئة بمناسبة نجاح مراسم حفل قرعة كأس أمم أفريقيا 2019، وجه السيد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مكتوبا رسميا إلى السيد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019، عبر فيه عن استيائه واستغرابه من تجاهل الإنجاز التونسي في الوثائقي، الذي بث خلال حفل القرعة الذي انتظم مساء الجمعة".

وتابع: "تضمن الشريط الموجز لقطتين اقترنتا بهزيمة المنتخب التونسي على يد جنوب إفريقيا سنة 1996 وبهدف لمنتخب زامبيا في مرمى منتخب تونس سنة 2015 في حين أن المنتخب أنهى تلك المباراة منتصرا 2-1. هذا ولم يتعرض الشريط إلى أدنى إشارة إلى الدورات الثلاث التي نجحت تونس في تنظيمها سنوات 1965 و1994 وخاصة سنة 2004 التي اقترنت بتتويج تونس في بطولة أمم أفريقيا.

وأوقعت القرعة تونس في المجموعة الخامسة في مواجهة مالي وموريتانيا وأنغولا، التي ستقام مبارياتها على استاد السويس.

وفي بيان ثان، انتقد الاتحاد التونسي، الملعب الذي ستقام عليه مباريات المجموعة الخامسة، وهو استاد السويس.

وقال الاتحاد في بيانه إن وفد من الاتحاد زار ملعب السويس، لمعاينة الأمور اللوجيستية الخاصة بتلك الملاعب عن قرب، سواء للملعب الرئيسي أو ملعب التدريبات، والذي اتضح أنهما لن يكونا جاهزين قبل انطلاق البطولة القارية بصورة كاملة.

ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم، رد عبر تصريحات لعضو مجلس إدارته والمنسق العام للجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، أحمد مجاهد، بصورة "صارمة"، قائلا "جميع الملاعب الخاصة بالبطولة، عدا استاد الدفاع الجوي، تخضع حاليا للصيانة، على أن يتم الانتهاء منها قبل انطلاق المسابقة".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH تعرف على قرعة كأس أمم أفريقيا مصر 2019

وتابع "لدينا 5 ملاعب أرضيتهم في الصيانة، حتى الملعب الجاهز ويستضيف مباريات حاليا وهو الدفاع الجوي، سيتم غلقه لفترة ليست بالكبيرة وإجراء صيانة عليه".

وأكمل: "ما زال العمل جاريا في الملاعب، هناك ملاعب يتم تغيير كافة المقاعد بها، وكذلك غرف خلع الملابس يتم تشطيبها في الفترة الحالية".

واختتم: "أؤكد أن استاد السويس سيكون من أروع الملاعب، ونؤكد أن جميع الملاعب ستكون على أعلى مستوى قبل بداية المسابقة".

ورد أيضا محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، على انتقاد الاتحاد التونسي لكرة القدم، لاستاد السويس، وأكد أن الانتقاد غير مبرر على الإطلاق، لأن أرضية الاستاد حاليا، هي الأفضل في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد": "المسؤولين في الاتحاد التونسي خانهم التعبير، ولكن نكن لهم كامل الاحترام، ونوضح لهم كل التفاصيل، خاصة وأن أي أحد منهم لم يتحدث معنا بصورة واضحة بشأن هذا الأمر".

وتابع "نعد جميع المنتخبات بتوفير المناخ المناسب لهم، قبل انطلاق البطولة بفترة كافية".

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

يقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.