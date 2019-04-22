منتخب تونس يطالب "كاف" بتغيير ملعبه في كأس الأمم الأفريقية

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، أن تونس طلبت خوض مبارياتها في القاهرة بدلا من السويس.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

© Sputnik / ملاعب تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

وقال فضل لصحيفة " التحرير " المصرية، إنه من الصعب تنفيذ طلب منتخب تونس ، مؤكدا أنه أبلغ الاتحاد التونسي بأن ملعب السويس سيظهر بأفضل صورة ممكنة خلال البطولة.

وسبق للاتحاد التونسي، انتقاد استاد السويس الذي ستقام عليه مباريات المجموعة الخامسة مع منتخبات مالي وموريتانيا وأنغولا.

وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، أجرى اتصالا فى وقت سابق مع وديع الجريء نظيره التونسي، بشأن انتقادات أرضية ملعب السويس الجديد.

وأشار المصدر إلى أن أبو ريدة أكد للجريء أن الملعب ما زال في مرحلة التجهيز وسيكون بأفضل صورة ممكنة قبل أمم إفريقيا، وأن لجنة المعاينة الخاصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أشادت بمساحة الملعب والمدرجات.