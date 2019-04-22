منتخب تونس يطالب "كاف" بتغيير ملعبه في كأس الأمم الأفريقية

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.
وسبق للاتحاد التونسي، انتقاد استاد السويس الذي ستقام عليه مباريات المجموعة الخامسة مع منتخبات مالي وموريتانيا وأنغولا.
وكشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، أجرى اتصالا فى وقت سابق مع وديع الجريء نظيره التونسي، بشأن انتقادات أرضية ملعب السويس الجديد.
وأشار المصدر إلى أن أبو ريدة أكد للجريء أن الملعب ما زال في مرحلة التجهيز وسيكون بأفضل صورة ممكنة قبل أمم إفريقيا، وأن لجنة المعاينة الخاصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أشادت بمساحة الملعب والمدرجات.
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