مصر تحسم الجدل بشأن شائعة مرتبطة بمنتخبات أمم أفريقيا

حسم أحمد مجاهد، المنسق العام لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، الجدل والشائعات المرتبطة بالمنتخبات المشاركة، المقرر انطلاقها في مصر يونيو/حزيران المقبل.

ورد أحمد مجاهد، المنسق العام لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المصرية، على ما تم تداوله بشأن طلب المنتخبات المشاركة في البطولة تغيير أماكن إقامتها.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصر تكشف عن مفاجأة للجماهير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

ونفى المنسق العام لبطولة الأمم الأفريقية، وجود أي خطط لتغير أماكن إقامة المنتخبات المشاركة بالبطولة، خاصة بعد إقرار أماكن الإقامة تلك بشكل رسمي عقب حفل القرعة في سفح الأهرامات يوم 12 أبريل/نيسان المقبل.

وتابع مجاهد: "لا نية لتغيير أي من أماكن إقامة منتخبات البطولة، وفقا لما تنص قواعد الخاصة بالبطولة".

ومضى بقوله "كما أن المنتخب الراغب في الانتقال إلى فندق مختلف يكون على نفقته الشخصية بعيدا عن اللجنة المنظمة، وحتى الآن جميع المنتخبات ملتزمة بخطط الإقامة وملاعب التدريب".

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.