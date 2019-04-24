مصر تعلن رسميا تفاصيل مبارياتها الودية قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

أعلن اتحاد كرة القدم المصري، رسميا، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل المباريات الودية، التي سيخوضها منتخب مصر، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في يونيو/ حزيران المقبل.

أشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، اعتمد برنامج المباريات الودية الخاصة بالفراعنة، والتي ستجرى في منتصف شهر يونيو المقبل، قبل كأس الأمم الذي سينطق في 21 يونيو المقبل ويستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED / AFP مصر تحسم الجدل بشأن شائعة مرتبطة بمنتخبات أمم أفريقيا

ونقلت الصحيفة عن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، قوله إن المدير الفني للفراعنة، خافيير أجيري، قرر أن يلتقي المنتخب المصري مع تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو المقبل على استاد برج العرب.

وأشار لهيطة إلى أن منتخبي تنزانيا وغينيا، أبديا موافقتيهما للقاء متخب مصر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب في المجموعة الأولى بنهائيات أمم أفريقيا إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.