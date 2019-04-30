إصابة نجم منتخب تونس والنجم الساحلي بالرباط الصليبي

قالت تقارير صحفية عديدة إن نجم منتخب تونس والنجم الساحلي التونسي، محمد أمين بن عمر، أصيب بالرباط الصليبي، ما يعد نبأ صادما قبل مواجهة الفريق التونسي الزمالك المصري في إياب النصف النهائي للكونفدرالية، وقبل مشاركة نسور قرطاج في كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إصابة محمد أمين بن عمر، خلال لقاء الذهاب بين الزمالك المصري والنجم الساحلي في استاد برج العرب بالإسكندرية، أظهرت الفحوصات الطبية أنها قطع في الرباط الصليبي بالركبة.

© AP Photo / Sunday Alamba منتخب تونس يطالب "كاف" بتغيير ملعبه في كأس الأمم الأفريقية

وشهدت المباراة التي خسرها النجم أمم الزمالك بهدف دون رد، خروج بن عمر مصابا في الدقيقة 83 من زمن اللقاء في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر داخل النجم الساحلي لموقع "في الجول" المصري، وجود "اشتباه في إصابة بن عمر بقطع في الرباط الصليبي".

ويغيب بتلك الطريقة محمد أمين بن عمر عن لقاء الإياب أمام الزمالك في تونس، وسيفقد النجم الساحلي أيضا خدمات مهاجمه الجزائري كريم لعريبي، الذي كان قد حصل على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الهلال السوداني في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما ستكون إصابة بن عمر أيضا بمثابة ضربة قوية لمنتخب تونس، الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر يونيو/حزيران المقبل، خاصة مع إصابة نجم الزمالك أيضا فرجاني ساسي إصابة قد تجعله يغيب عن البطولة الأفريقية كذلك.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة الخامسة في مواجهة مالي وموريتانيا وأنغولا، التي ستقام مبارياتها على استاد السويس.

وتنظم مصر البطولة خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران، إلى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.