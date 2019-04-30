"بسبب الغضب الشديد"... تدخل حكومي مصري لحل أزمة تذاكر كأس أمم أفريقيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان رسمي، أن الوزير أشرف صبحي تدخل لحل "أزمة" أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت الوزارة في بيانها: "في اتصال هاتفي مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الـفريقية، بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حل أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين أوساط جماهير كرة القدم المصرية".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH اللجنة المنظمة: حالة واحدة فقط تجبرنا على إعادة النظر في أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية

وأضاف البيان: "أكد اشرف صبحى بانه سوف يعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير وأي قرارات أو ازمات سوف تعيق هذا الهدف سيتدخل فورا لإزالتها".

وأكمل البيان: "اتفق صبحي مع أبو ريدة على إعادة تقييم تلك الاسعار وتخفيضها بما يلائم امكانيات جماهير الكرة المصرية والتي غالبيتها من الشباب، وبالشكل الذى يظهر صورة مصر الحضارية ، موضحا بأنه سوف يتم حسم الامر ووضع مصلحة جماهير مصر فوق كل اعتبار وخلال الساعات القادمة سيتم حل تلك الازمة والتي ستأتي في الصالح العام".

وحددت اللجنة المنظمة 200 جنيه سعراً لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.