أبو ريدة يعلن قرارا جديدا بشأن أزمة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية

قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، إن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة أسعار تذاكر مباريات البطولة.

وأضاف أبو ريدة في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المراجعة التي ستقوم بها اللجنة لأسعار التذاكر تعود إلى تحقيق أحد أهم أهداف تنظيم البطولة بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات، بحسب موقع "جول" الرياضي.

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وأكد أبو ريدة، أن تلك المراجعة تستهدف بالأساس أسعار تذاكر الدرجة الثالثة بالنسبة لمباريات المنتخب الوطني بما تمثله من عصب جماهيري مهم للمنتخب والبطولة، بالإضافة إلى أسعار تذاكر مباريات المجموعات الأخرى التي تعمل اللجنة المنظمة على تشجيع جماهير الكرة المصرية لملء مدرجاتها، لإظهار وجه مصر الحضاري أمام القارة والعالم

وتابع أبو ريدة أنه على تواصل دائم بالجهات المعنية في هذا الشأن لتحقيق مصلحة الجماهير المصرية.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

وحددت اللجنة المنظمة 200 جنيه سعراً لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، وهو ما أثار غضب بين قطاعات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على هذه الحالة قال أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة، في تصريحاته لأحد القنوات التلفزيونية المصرية، إن اللجنة يمكن إعادة النظر في أسعار تذاكر مباريات في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن تؤثر أسعار تذاكر المباريات سلبا على الحضور الجماهيري.

وقال المسؤول المصري: "أسعار تذاكر النسخة الجديدة من كأس الأمم الأفريقية من البطولة تعد أقل مما كانت عليه في نسخة عام 2006، التي أقيمت بمصر أيضا".

وتابع: "سعر التذاكر في نسخة 2006 أعلى من النسخة المقبلة إذا تم مقارنتهما بسعر صرف الدولار، ولكن في السابق لم تكن قوة مواقع التواصل الاجتماعي كوقتنا هذا".

وأضاف:

"لدينا عشرات الآلاف من الطلبات لحجز تذاكر مباريات منتخب مصر، وإذا طبعنا مليون تذكرة سيتم بيعها، هناك ضغط كبير عليها بالفعل".

وأوضح: "هناك تنسيق تم لتحديد سعر التذاكر، فمثلا رغم انخفاض سعر التذاكر في نسخة الغابون عام 2017 إلا أن المدرجات كانت خاوية في الكثير من المباريات".

وأشار مجاهد إلى أن اتحاد الكرة يقوم حاليا بدراسة آلية لتخفيض سعر التذاكر الخاص بالطلبة وشباب الجامعات وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصر تكشف عن مفاجأة للجماهير قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية في بيان رسمي ، أن الوزير أشرف صبحي تدخل لحل "أزمة" أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وكشفت الوزارة في بيانها: "في اتصال هاتفي مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الـفريقية، بحث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حل أزمة أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تسببت في حالة من الغضب الشديد بين أوساط جماهير كرة القدم المصرية".

أضاف البيان: "أكد اشرف صبحى بانه سوف يعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير وأي قرارات أو ازمات سوف تعيق هذا الهدف سيتدخل فورا لإزالتها".

وأكمل البيان: "اتفق صبحي مع أبو ريدة على إعادة تقييم تلك الاسعار وتخفيضها بما يلائم امكانيات جماهير الكرة المصرية والتي غالبيتها من الشباب، وبالشكل الذى يظهر صورة مصر الحضارية ، موضحا بأنه سوف يتم حسم الامر ووضع مصلحة جماهير مصر فوق كل اعتبار وخلال الساعات القادمة سيتم حل تلك الازمة والتي ستأتي في الصالح العام".