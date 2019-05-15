أول تعليق رسمي بشأن تميمة كأس الأمم الأفريقية المسربة (صورة)

رفض محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، نفي أو تأكيد الصورة المتداولة للتميمة المقترحة للبطولة القارية.

ووفقا لموقع "مصراوي"، أكدا محمد فضل أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة جميع المقترحات.

وأوضح فضل أن التميمة ستكون مفاجأة للجميع، خاصة وأن العمل يجرى عليها منذ فترة طويلة وتم الاستقرار على شكل الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

تسريب تميمة كأس الأمم الافريقية "مصر 2019" https://t.co/w70DYSwAsK pic.twitter.com/ldc39hLhF9 — مصريون في الكويت (@egkwnet) May 15, 2019

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت صورة للتميمة المقترحة للبطولة التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبلين.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، والتي تقام بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى في التاريخ.