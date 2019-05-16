مدرب غينيا: أؤمن بفرصتنا في تحقيق المفاجأة

يؤمن المدرب البلجيكي بول بوت، المدير الفني لمنتخب غينيا، بحظوظ فريقه في صنع مفاجأة خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وقال بوت وفقا لصحيفة "أس" الإسبانية: "أؤمن بفرصنا، لكنا بحاجة إلى العمل بجد من أجل تحقيق أهدافنا والتأهل للأدوار الأعلى، لن يكون الأمر سهلا".

وتابع بوت: "معنا في المجموعة منتخب نيجيريا، وهو خصم قوي، ولدي ذكريات ضدهم منذ 2013، مع بوركينا فاسو".

© AP Photo / Sunday Alamba أول تعليق رسمي بشأن تميمة كأس الأمم الأفريقية المسربة (صورة)

وأوقعت القرعة منتخب غينيا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات ومدغشقر وبوروندي.

وأضاف: "ينظر إلى منتخبي مدغشقر وبوروندي على أنهما ليسا بالكفاءة العالية أو الخصوم القوية، ولكن لن يكون من السهل اللعب ضدهما".

وأتم: "أتمنى خطف بطاقة التأهل للدور المقبل".

يذكر أن غينيا تشارك للمرة رقم 12 في كأس الأمم الأفريقية، وكانت أفضل عرض لها في بطولة 1976 عندما وصلت إلى النهائي الذي كان يقام بنظام المجموعات، برفقة منتخب المغرب المتوج باللقب، ومنتخبي مصر ومنتخب نيجيريا.