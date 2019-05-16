تايم سبورت: اجتماع لتحديد عدد مباريات كأس أمم أفريقيا المذاعة مجانا

صرحت مصادر مسؤولة من قناة "تايم سبورت"، المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في مصر، بأن التلفزيون المصري سيعقد جلسة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد المصري وشركة لاجاردير الفرنسية المالكة لحقوق بث كأس الأمم الأفريقية من أجل تحديد عدد المباريات التي ستنقلها القناة عبر شاشتها.

وأشار المصدر في تصريحات لموقع "بطولات" إلى أن احتمالية عرض جميع مباريات البطولة على القناة إذا نجح التلفزيون المصري خلال الجلسة في الاتفاق مع باقي الأطراف على ذلك.

© REUTERS / Amr Dalsh أحمد أحمد: أمم أفريقيا 2019 ستكون الأفضل في التاريخ

واختتم المصدر:

"القناة ستعرض استوديوهات تحليلية لجميع المباريات المذاعة عليه.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت قد أعلنت عن إطلاق قناة تايم سبورت بالتزامن مع منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال منتصف العام الجاري.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 من يوليو/تموز الذي يليه.