مهاجم بوروندي يشارك في أمم أفريقيا رغم إدانته بالقيادة مخمورا

ويواجه سايدو بيراهينو، مهاجم ستوك سيتي، إدانة قضائية بتهمة القيادة مخمورا تحت تأثير الكحول، بحسب "بي بي سي"، التي أشارت إلى أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها الصادر بتغريمه 75 ألف جنيه استرليني، ومنعه من القيادة لمدة 30 شهرا.
وتابع: "بيراهينو، سوف يغادر أراضي إنجلترا يوم 20 مايو (أيار) الحالي، وسيكون موعد عودته إليها المحتمل يوم 13 يوليو(تموز) المقبل"، بحسب موقع "الوطن" المصري.
وانضم سايدو بيراهينو، إلى القائمة الأولية لمنتخب بوروندي، التي تضم 28 لاعبا، استعدادا لخوض كأس الأمم الأفريقية.
وأسفرت قرعة كأس الأمم عن وقوع منتخب بورندي في المجموعة الثانية، التي تضم معه نيجيريا وغينيا ومدغشقر، حيث يبدأ منتخب بوروندي مبارياته بالبطولة يوم 22 يونيو أمام نيجيريا، ثم يواجه مدغشقر يوم 26 من الشهر ذاته.
وسيلعب كليهما على استاد الإسكندرية، ويختتم مواجهات دور المجموعات أمام غينيا يوم 30 يونيو/حزيران.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو إلى 19 يوليو/ المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.
ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).
خلال أيام… إطلاق تطبيق جديد لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 — https://t.co/tMh5f5kim6 pic.twitter.com/XGjktp3Kcb— Liban8 (@LibanHuit) May 16, 2019
ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.
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