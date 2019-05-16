مهاجم بوروندي يشارك في أمم أفريقيا رغم إدانته بالقيادة مخمورا

تأهلت بوروندي لأول مرة في تاريخها إلى كأس الأمم الأفريقية، ويشارك مهاجم منتخبها سايدو بيراهينو، في مباريات البطولة، رغم أنه يواجه تهمة بقيادة سيارة تحت تأثير الكحول.

ويواجه سايدو بيراهينو، مهاجم ستوك سيتي، إدانة قضائية بتهمة القيادة مخمورا تحت تأثير الكحول، بحسب "بي بي سي"، التي أشارت إلى أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها الصادر بتغريمه 75 ألف جنيه استرليني، ومنعه من القيادة لمدة 30 شهرا.

© REUTERS / LEE SMITH بينهم لاعب الأهلي المصري... نيجيريا تكشف قائمة منتخبها في أمم أفريقيا 2019

وتقول المحكمة في حكمها إنها ليست المرة الأولى، التي يقود فيها تحت تأثير الكحول، إذ سبق اتهامه بنفس التهم من قبل عامي 2012، و2015، مشيرة إلى أن بيراهينو لم يخش الموت أو التسبب في إصابته أو إصابة من برفقته، بينما يقول جاري جرين، محامي اللاعب، في تصريحات نقلتها عنه شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدانة موكله لن تمنعه من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتابع: "بيراهينو، سوف يغادر أراضي إنجلترا يوم 20 مايو (أيار) الحالي، وسيكون موعد عودته إليها المحتمل يوم 13 يوليو(تموز) المقبل"، بحسب موقع "الوطن" المصري.

وانضم سايدو بيراهينو، إلى القائمة الأولية لمنتخب بوروندي، التي تضم 28 لاعبا، استعدادا لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة كأس الأمم عن وقوع منتخب بورندي في المجموعة الثانية، التي تضم معه نيجيريا وغينيا ومدغشقر، حيث يبدأ منتخب بوروندي مبارياته بالبطولة يوم 22 يونيو أمام نيجيريا، ثم يواجه مدغشقر يوم 26 من الشهر ذاته.

وسيلعب كليهما على استاد الإسكندرية، ويختتم مواجهات دور المجموعات أمام غينيا يوم 30 يونيو/حزيران.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو إلى 19 يوليو/ المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

خلال أيام… إطلاق تطبيق جديد لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 — https://t.co/tMh5f5kim6 pic.twitter.com/XGjktp3Kcb — Liban8 (@LibanHuit) May 16, 2019

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.