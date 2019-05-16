شوبير يكشف دور أبو ريدة في تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، إن بطولة أمم أفريقيا 2019، ستكون تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، وهاني أبوريدة، رئيس الجبلاية، مشيرا إلى أنهم سيكونون مسؤولين عن تذاكر البطولة.

وسيكون هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية، هو المسؤول الوحيد من قبل الاتحاد عن تنظيم البطولة الأفريقية، بحسب موقع "الوطن" المصري.

© REUTERS / DAMIR SAGOLJ خلال أيام... إطلاق تطبيق جديد لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب حفل إفطار جماعي لأعضاء اتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية، بنادي بلدية المحلة، حيث تعهد شوبير بوضع جدول مسابقات نموذجي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على صالح كافة الأندية.

وقالت شركة "إعلام المصريين"، إنها ستطلق، خلال الأسبوع المقبل، موقع وتطبيق جديد يحمل اسم "تذكرتي"، سيكون مخصص لتقديم الخدمات المقدمة للجماهير، بحسب موقع "فيتو" المصري.

وسيكون الموقع، نافذة رئيسية لحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩ والتي تقام في مصر، حيث يتيح حجز التذاكر من من خلال.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

شوبير: أبوريدة المسئول عن لجنة تنظيم أمم إفريقيا 2019.. وسنقدم جدول منتظم في الموسم الجديدhttps://t.co/1sTM375SW4 — DawriyahSp (@dawriyahsp) May 16, 2019

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.