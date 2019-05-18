نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: أمم أفريقيا ستذاع بالكامل على قناة مصرية

قال أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأن بطولة أمم أفريقيا 2019، ومباريات إعداد المنتخب المصري ستذاع بالكامل على إحدى القنوات المصرية.

وقال شوبير في لموقع "يلا كورة" المصري أمس الجمعة: "بطولة الأمم الأفريقية ستذاع كاملة على قناة مصرية بمحللين ونجوم مصريين".

© AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED / AFP شوبير يكشف دور أبو ريدة في تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019

يذكر أنه يحق للتلفزيون المحلي الحصول على حق إذاعة أي مباراة في بطولة أمم أفريقيا في أثناء استضافة أحداثها مقابل مبلغ بسيط يحصل عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن كل لقاء.

وتابع شوبير تصريحاته: "ستحصل القناة ذاتها على مباراتي غينيا وتنزانيا خلال مرحلة إعداد المنتخب المصري لخوض غمار البطولة، كما سيكون هناك كواليس للبطولة على القناة".

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2019 على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.