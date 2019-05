مصر تعلن عن تميمة كأس الأمم الأفريقية (فيديو+صور)

After a long journey.. He is finally here.. Say Hi to our special host for the AFCON 2019 👋

بعد رحلة طويلة.. لقد وصل أخيرا.. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص في كأس أفريقيا 2019 😉#مصر_٢٠١٩ #Egypt_2019 pic.twitter.com/5uoC4XmSVL