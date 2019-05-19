مصر تعلن عن تميمة كأس الأمم الأفريقية (فيديو+صور)

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 عن تميمة البطولة، الطفل "توت" تيمنا بالملك الفرعوني توت عنخ آمون.

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة.

After a long journey.. He is finally here.. Say Hi to our special host for the AFCON 2019 👋

بعد رحلة طويلة.. لقد وصل أخيرا.. رحبوا معنا بمضيفنا الخاص في كأس أفريقيا 2019 😉#مصر_٢٠١٩ #Egypt_2019 pic.twitter.com/5uoC4XmSVL — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) May 19, 2019

وتسعى مصر للظفر بلقب البطولة للمرة الثامنة.

Welcome TUT.. The official Mascot of AFCON 2019 😎

مرحبا "توت".. التميمة الرسمية لكأس أفريقيا 2019 😍#مصر_٢٠١٩ #Egypt_2019 pic.twitter.com/NS8sBmuI6n — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) May 19, 2019

وأطلقت اللجنة المنظمة موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين.

This is TUT's profile.. And we will know him better during the competition😉هذه هي بطاقة تعارف توت.. سنتعرف عليه أكثر خلال البطولة 😌#مصر_٢٠١٩ #Egypt_2019 pic.twitter.com/nw7Yn3K0QL — اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا 2019 (@Egypt2019) May 19, 2019

وبدأ الموقع في العمل اليوم الأحد، ما يمكن المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول بطاقة المشجع.