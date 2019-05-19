السيسي يتلقى هدية بمناسبة كأس الأمم الأفريقية (صورة)

وقام أبو ريدة بتسليم السيسي، مجسم صغير لتميمة البطولة "توت"، بجانب أول بطاقة مشجع.
وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 في يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة.
#مبتدا— مبتدا (@Mobtada) May 19, 2019
صور| الرئيس السيسى يستلم أول «بطاقة مشجع» لبطولة كأس الأمم الإفريقية@AlsisiOfficial #كاس_الامم_الافريقيه pic.twitter.com/mZ84MX9BeI
وتسعى مصر للظفر بلقب البطولة للمرة الثامنة.
وأطلقت اللجنة المنظمة موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين.
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