"تذكرتي" تصدر تحذيرا لحاملي تذاكر أمم أفريقيا 2019

حذرت شركة "تذكرتي"، المسؤولة عن بيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تقام في مصر الشهر المقبل، من أنها ستعاقب أي مشجع يبيع تذكرته بعد الحصول عليها من الموقع الرسمي لها.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار، إنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر البطولة بعد شرائها لمشجع آخر بأي حال من الأحوال، بحسب صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.

© Sputnik . Nina Zotina خبر سار للمصريين بشأن مباريات بطولة أمم أفريقيا

ولفتت الشركة إلى أنه إذا تم التحقق من التذكرة ، وحملها شخص آخر غير، الذي حصل عليها، فإنه سيتعرض للمسألة القانونية، مشيرة إلى أن ذلك هدفه التصدي لجميع محاولات السوق السوداء والنهوض بالمنظومة الرياضية.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، تشغيل نظام "تذكرتى" على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستخدم هذا النظام أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالميا.

ويتم الحجز إلكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة، بعد تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع (Fan ID)، التى تتيح له حجز التذاكر، إضافة إلى أنها ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الملاعب المختلفة في أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها.