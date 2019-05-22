"تذكرتي" تصدر تحذيرا لحاملي تذاكر أمم أفريقيا 2019

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار، إنه لا يمكن نقل ملكية تذاكر البطولة بعد شرائها لمشجع آخر بأي حال من الأحوال، بحسب صحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.
وأعلنت الشركة في وقت سابق، تشغيل نظام "تذكرتى" على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويستخدم هذا النظام أحدث التقنيات وتطبيقات الحجز الإلكتروني عالميا.
ويتم الحجز إلكترونيا للتذاكر المتاحة عن طريق اللجنة المنظمة للبطولة، بعد تسجيل بيانات المشجع وحصوله على بطاقة المشجع (Fan ID)، التى تتيح له حجز التذاكر، إضافة إلى أنها ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الملاعب المختلفة في أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التي تم حجزها.
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