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    جماهير منتخب الكونغو في كأس الأمم الأفريقية

    بالصور... أول مشجع يتسلم بطاقة التعريف وتذاكر أمم أفريقيا 2019

    © AP Photo / Sunday Alamba
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    تسلم أول مشجع مصري، بطاقة تعريف "FAN ID"، اليوم الخميس، لحضور مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران حتى 19 يوليو/ تموز.

    وأصبح المشجع  نعيم جورج نعوم، أول مشجع مصري يحصل على بطاقة التعريف، كما تسلم تذاكر المباريات عن طريق تطبيق تذكرتي، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

    وكانت إحدى الشركات أطلقت منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت، تسهل من حجز مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

    ويلزم من أجل حجز التذاكر إلكترونيا، تسجيل بيانات المشجع، وحصوله على بطاقة المشجع "Fan ID"، والتي تتيح له حجز التذاكر، كما أنها ستكون بمثابة جواز المرور من بوابات الاستادات المختلفة أثناء البطولة بخلاف تذكرة المباراة أو المباريات التى تم حجزها.

    وللحصول على بطاقة المشجع، لابد في البداية الدخول على موقع "تذكرتي" واختيار التسجيل، وهذا يشمل إدخال المستخدم لرقم هاتفه المحمول، لكي تصله رسالة نصية تحتوى كود تشغيل التسجيل، وبإدخاله للكود في الخانة الظاهرة على الشاشة، يبدأ النظام في طلب البيانات الشخصية للمشجع حسب بطاقة الرقم القومي، وكذلك إرفاق ملف لصورة شخصية وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي.

    يبدأ النظام بعد ذلك في التشغيل للتحقق من البيانات المسجلة، لضمان أمان المشجعين في الملاعب، وينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة أو رسالة بريد إلكتروني، يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع "Fan ID" وكلمة المرور على النظام، وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

    ‎وبعد أن يدخل المشجع على المنصة الإلكترونية، باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها، ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها ومكان جلوسه للتشجيع.

    ويتيح النظام للمشجع إمكانية دفع ثمن التذاكر باستخدام عدة وسائل تظهر أمامه، ومنها الدفع إلكترونيا، كما يمكنه طباعة بطاقة المشجع وكذلك التذكرة التي قام بحجزها من خلال منافذ طرح محددة.

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    أمم أفريقيا 2019, أخبار, كأس الأمم الأفريقية, مصر
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