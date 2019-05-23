قناة مصرية مجانية لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية... تعرف على موعد إطلاقها (فيديو)

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام، اليوم الخميس، عن إطلاق قناة مجانية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين، على البث الأرضي الرقمي.

وتنقل القناة التي تحمل اسم "تايم سبورت" كل فعاليات ومباريات البطولة، وتستعين بنخبة من مقدمي البرامج الرياضية في مصر، بحسب ما جاء في الإعلان الذي شاركه المنتج تامر مرسي، رئس مجلس إدارة مجموغة "إعلام المصريين" عبر صفحة شركته "سينرجي" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين" أن قناة "تايم سبورت" ستكون إضافة حقيقة على مستوى الشكل والمحتوى الرياضي، وذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية، مضيفا أن قناة "تايم سبورت" ستكون حجر زاوية في تطوير المحتوي الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل استعادة التليفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب ، بل التركيز علي الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية.

وأضاف "مرسي" أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء في تجهيز البنية الأساسية أو في إطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية في الشرق الأوسط.

© REUTERS / Jason Cairnduff مصر... منصة إلكترونية لتسهيل حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية

وسينطلق بث قناة "تايم سبورت" من بعد غد السبت 25 مايو/أيار الجاري، والتي ستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب وكواليس المباريات، ويمكن استقبال القناة على التلفزيونات من خلال الترددات الأرضية بالإضافة الى نسخة أخري من خلال أجهزة استقبال القمر النايل سات علي تردد 11449 أفقي ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.

ويضم فريق عمل قناة "تايم سبورت" مجموعة مختارة من المعلقين الرياضيين، منهم أحمد شوبير وسيف زاهر وتامر صقر، ويشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة وطه إسماعيل وحسني عبد ربه وآخرين، كما يثرى المحتوى الفني المتخصص للقناة حازم إمام وحسني عبد ربه وعماد متعب وعبد الظاهر السقا وجمال الغندور وغيرهم.