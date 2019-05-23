بعد تراجعه عن الاعتزال... أسامواه جيان يقود هجوم غانا في كأس الأمم الإفريقية

تصدر أسامواه جيان، مهاجم منتخب غانا، قائمة بلاده التي تضم 29 لاعبا بكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بمصر، بدءا من يونيو/تموز المقبل.

وتراجع أسامواه بعد أيام عن قرار إعلانه اعتزال اللعب دوليا، عقب مكالمة من رئيس البلاد، كونه هداف النجوم السوداء التاريخي، والأكثر مشاركة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "في الجول".

© Fotolia / Karelin Dmitriy قناة مصرية مجانية لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية... تعرف على موعد إطلاقها (فيديو)

وضم كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا 3 حراس مرمى و10 مدافعين و11 لاعب وسط و5 مهاجمين.

ويخوض النجوم السوداء معسكرا تحضيريا في دبي، بالإمارات العربية المتحدة بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل. حيث يلتقي بطل القارة السمراء 4 مرات، مع نامبيا وجنوب إفريقيا وديا في إطار الاستعدادات للمسابقة.

وتقع غانا في المجموعة السادسة، التي تضم الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وتُلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية.

وتستهل غانا "النجوم السوداء" مواجهاتها بلقاء بنين، يوم 25 يونيو/تموز، ثم الكاميرون، يوم 29 من الشهر نفسه، وأخيرا غينيا بيساو، يوم 2 يوليو/حزيران، على استاد السويس.