بعد تراجعه عن الاعتزال... أسامواه جيان يقود هجوم غانا في كأس الأمم الإفريقية

وتراجع أسامواه بعد أيام عن قرار إعلانه اعتزال اللعب دوليا، عقب مكالمة من رئيس البلاد، كونه هداف النجوم السوداء التاريخي، والأكثر مشاركة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "في الجول".
ويخوض النجوم السوداء معسكرا تحضيريا في دبي، بالإمارات العربية المتحدة بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل. حيث يلتقي بطل القارة السمراء 4 مرات، مع نامبيا وجنوب إفريقيا وديا في إطار الاستعدادات للمسابقة.
وتقع غانا في المجموعة السادسة، التي تضم الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، وتُلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية.
وتستهل غانا "النجوم السوداء" مواجهاتها بلقاء بنين، يوم 25 يونيو/تموز، ثم الكاميرون، يوم 29 من الشهر نفسه، وأخيرا غينيا بيساو، يوم 2 يوليو/حزيران، على استاد السويس.
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