كشف حقيقة نفاد تذاكر كأس الأمم الأفريقية

أصدرت شركة "تذكرتي"، بيانا توضيحيا حول ما أثير عن عدم وجود تذاكر كافية.

وتقدمت الشركة بالشكر والتقدير للجماهير المصرية، مؤكدة أنهم تقدموا بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات في البطولة، و إثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود تذاكر كافية.

© Fotolia / Karelin Dmitriy قناة مصرية مجانية لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية... تعرف على موعد إطلاقها (فيديو)

وأكدت الشركة في بيان نشرته صحيفة " الأخبار "، أن هذا الأمر يدفعها لتوضيح عدد من الأمور.

أولا، تلتزم الشركة بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات.

ثانيا، تعلن الشركة أنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير في كل ستاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد، في أي مباراة.

ثالثا، نظام حجز التذاكر المعتمد من الشركة يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي "أسبقية الحجز".

رابعا، تعلن الشركة عن تمنياتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التى يودون حضورها وخصوصا مباريات منتخب مصر، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفادها لتأخرهم فى حجزها، وتتمنى لهم التوفيق فى حجز تذاكر المباريات التى مازالت متاحة للجماهير.

وتتمنى الشركة التوفيق للمنتخب الوطني في البطولة وترجو أن تتفهم الجماهير المصرية القواعد المعمول بها في حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية.