بالفيديو... اللجنة المنظمة لـ"أمم أفريقيا 2019" تكشف شكل الكرة الرسمية للبطولة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة "أمم أفريقيا 2019" شكل الكرة الرسمية للبطولة، التي تنطلق الشهر المقبل.

© AP Photo / Sunday Alamba بالصور... أول مشجع يتسلم بطاقة التعريف وتذاكر أمم أفريقيا 2019

نشرت صحيفة " أخبار اليوم " المصرية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، قالت إنه لشكل الكرة، التي سيتم استخدامها في مباريات البطولة.

وقالت الصحيفة: "الشركة الإنجليزية الشهيرة (أمبرو)، هي التي صممت الكرة الرسمية للبطولة، التي ظهرت تحت قدم (توت) التميمة الرسمية".

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 12 يونيو إلى 19 يوليو/ المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

ويشارك في تلك البطولة 10 أبطال سابقين للأمم الأفريقية، وهم: مصر (7 ألقاب)، والكاميرون (5 ألقاب)، وغانا (4 ألقاب)، ونيجيريا (3 ألقاب)، وكوت ديفوار (لقبين)، والكونغو الديمقراطية (لقب)، وتونس (لقب)، والجزائر (لقب)، والمغرب (لقب)، وجنوب أفريقيا (لقب).

ويقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16)، كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.