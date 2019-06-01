المغرب يهدد بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا 2019

هددت المملكة المغربية بالانسحاب من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر الشهر الجاري، حسبما نقلت صحيفة "رو20" من مصادر "موثوقة".

وأضافت الصحيفة المغربية أن المغرب يتجه للتلويح بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا المقررة بعد 20 يوما بمصر، مشددا على أن "هذا القرار سيتم اتخاذه بالتشاور مع جهات عليا في البلاد احتجاجا على الظلم التحكيمي الذي أصبح موجها ضد الكرة المغربية على الساحة الأفريقية".

وأشارت إلى أنه هناك اجتماع لكل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم السبت، للحسم في الرد الذي سيكون صارما على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كان وزير الشباب والرياضة المغربي، الطالبي العلمي، كشف في تصريح له أن المغرب كدولة لن يسكت على هذا الاستهداف الموجه للكرة المغربية.

ومن جانبه قرر المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، القيام بمجموعة من الخطوات في "لإعادة العتبار لنادي الوداد البيضاوي، بعد الفضيحة التنظيمية التي عرفها لقاء نهائي كأس أبطال أفريقيا أمس الجمعة بتونس"، بحسب صحيفة "طنجة 24".

وقال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في ختام الاجتماع الذي تم عقده اليوم السبت، إن الجامعة قررت مراسلة الفيفا وأحاطتها علما بجميع الظروف التي أحاطت باللقاء، الذي جمع بين الترجي التونسي والوداد الرياضي البيضاوي.

وأشار إلى "أنه سيتم أيضا اللجوء الي محكمة التحكيم الرياضي "الطاس"، بعد الظلم التحكيمي ومنح اللقب للترجي دون إنهاء المقابلة، بعد توقفها بسبب عدم وجود تقنية الفار".

جدير بالذكر أن فريق الترجي الرياضي التونسي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، بعد انسحاب الوداد البيضاوي المغربي ورفضه استكمال إياب نهائي أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس، حيث كانت المباراة تشير لتقدم الفريق التونسي بهدف نظيف.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة 65 بسبب اعتراض لاعبي الوداد البيضاوي على تعطل تقنية الفيديو (الفار) التي من المفترض تطبيقها في النهائي القاري، ورفض الحكم الغامبي بكاري جاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، ما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.