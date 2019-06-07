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17:03 07 يونيو/ حزيران 2019
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    محمد صلاح

    بعد غياب محمد صلاح عن تدريبات المنتخب... قراران حاسمان من الجهاز الفني واتحاد الكرة

    © REUTERS / SUSANA VERA
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    اتخذ كلا من الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكرة المصري، قرارين حاسمين تجاه نجم الفراعنة، محمد صلاح، قبل أيام تقريبا من انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

    وكان مصدر في الجهاز الفني قد أكد في تقارير محلية أنه تم غياب محمد صلاح عن معسكر الفراعنة بالاتفاق بين اللاعب والجهاز الفني، الذي كان بحاجة إلى قسط من الراحة، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول، وفقا لتقارير محلية.

    محمد صلاح يحتفل بالفوز بدوري أبطال أوروبا
    © REUTERS / CARL RECINE
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    كما اتخذ الجهاز الفني قرارا أيضا بغياب محمد صلاح عن مباراة تنزانيا الودية، المقرر إقامتها يوم 13 يونيو/حزيران الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

    وقال مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر: "لا توجد أي أزمة على الإطلاق، فيما يخص موعد انضمام محمد صلاح أو محمد النني لمعسكر برج العرب، فالثنائي طلب من الجهاز المعاون راحة على أن ينضما منتصف الأسبوع المقبل، ونقل الجهاز المعاون ذلك، إلى أجيري ووافق الأخير، من منطلق تقديره لعدم حصول صلاح والنني على راحة مع ليفربول وأرسنال الإنجليزي طوال الفترة الماضية".

    أما مسؤولو اتحاد الكرة، فأعلنوا موافقتهم على طلب المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري، رض حالة من الاستقرار والانضباط على معسكر المنتخب في برج العرب، وتوفير حراسة خاصة هناك، سواء على المنتخب بشكل عام أو المحترفين وتحديدا محمد صلاح.

    وكانت أزمة الانضباط في معسكرات منتخب مصر، قد أثيرت في كأس العالم الماضية، وتسببت في أزمة بين محمد صلاح ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وطالب خلالها اللاعب بضرورة توفير الحماية والحراسة الكافية له خلال فترة تواجده مع المنتخب.

    وشدد أجيري، على رفضه ذهاب اللاعبين للنوم في وقت متأخر خلال معسكر المنتخب أول قبل المباريات بسبب كثرة الطلبات عليهم بالتصوير مع اصدقاء المسؤولين والمرافقين، أو حتى الجماهير ونزلاء الفندق، لرغبته في خلق حالة من التركيز العام على جميع اللاعبين.

    وكان محمد صلاح قد نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل أيام تغريدة انتقد في إحداهما تدخل الإعلام في حياته الخاصة.

    وانتقد صلاح تزاحم الصحفيين والجماهير أمام منزله وقت صلاة العيد، وقال في تغريدته: "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد. دا ملوش علاقة بالحب. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

    وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل، بمشاركة 24 فريقا لأول مرة.

    وكانت قرعة البطولة قد أوقعت مصر البلد المضيف في المجموعة الأولى مع منتخبات أوغندا وزيمبابوي والكونغو، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل.

    انظر أيضا:

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