حراسة خاصة لصلاح خلال كأس الأمم الأفريقية

وافق مجلس اتحاد الكرة المصرية على قرار بشأن تحركات المنتخب المصري خلال مشاركته ببطولة كأس الامم الأفريقية التي تستضيفها مصر من 21 يونو/حزيران ولغاية 19 يوليو/تموز المقبل.

استقر الاتحاد المصري على قرار بشأن فرض حراسة خاصة على المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال البطولة الأفريقية، بحسب مانقلت صحيفة "المصري اليوم".

وخصوصا على نجم الفريق ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بسبب الطلبات المتوقعة من جماهير الكرة المصرية بالتقاط الصور الفوتوغرافية من النجم العالمى بعد مواصلته للإنجازات وحصد الأرقام القياسية فى مشواره الكروي.

هذا وكان مسؤولو اتحاد الكرة، قد أعلنوا موافقتهم في وقت سابق على طلب المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري، بفرض حالة من الاستقرار والانضباط على معسكر المنتخب في برج العرب، وتوفير حراسة خاصة هناك، سواء على المنتخب بشكل عام أو المحترفين وتحديدا محمد صلاح.

وكانت أزمة الانضباط في معسكرات منتخب مصر، قد أثيرت في كأس العالم الماضية، وتسببت في أزمة بين محمد صلاح ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وطالب خلالها اللاعب بضرورة توفير الحماية والحراسة الكافية له خلال فترة تواجده مع المنتخب.

وشدد أجيري، على رفضه ذهاب اللاعبين للنوم في وقت متأخر خلال معسكر المنتخب أول قبل المباريات بسبب كثرة الطلبات عليهم بالتصوير مع أصدقاء المسؤولين والمرافقين، أو حتى الجماهير ونزلاء الفندق، لرغبته في خلق حالة من التركيز العام على جميع اللاعبين.