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    كأس الأمم الأفريقية

    بطولة 2019 صاحبة أعلى قيمة تسويقية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

    © AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32، والتي ستنطلق في 21 يونيو/حزيران الجاري، مشاركة 24 منتخبا يتنافس على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها في عام 1957.

    ووفقا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت"، فقد أصبحت بطولة العام الحالي 2019، هي الأغلى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بعدما بلغ إجمالي القيم التسويقية للمنتخبات الـ24 المشاركة في المسابقة القارية 2.3 مليار يورو.

    المغرب
    © AFP 2019 / FADEL SENNA
    المغرب والسنغال الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019
    1- المنتخبات الأعلى قيمة في بطولة 2019

    يتربع منتخب السنغال، الذي يبحث عن لقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في بطولة العام الحالي، إذ تبلغ قيمته التسويقية 351.27 مليون يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك المنتخب للعديد من كبار النجوم المحترفين في أوروبا، مثل ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي.

    ويأتي منتخب كوت ديفوار، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، في المركز الثاني بالقائمة، إذ تبلغ قيمته 327.32 مليون يورو، فيما حل منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، برصيد 7 ألقاب، في المركز الثالث، بقيمة بلغت 202.28 مليون يورو، متفوقا بذلك على المنتخب المغربي، الفائز باللقب عام 1976، صاحب المركز الرابع في القائمة بقيمة بلغت 187.86 مليون يورو.

    ويرجع ارتفاع القيمة التسويقية لمنتخب مصر لوجود نجمه محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، ضمن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، إذ يحتل "الفرعون المصري" المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين قيمة في العالم، بقيمة بلغت 150 مليون يورو.

    2- أكثر لاعبي بطولة 2019 قيمة تسويقية

    ويتصدر "صلاح"، الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين الماضيين، قائمة أكثر لاعبي البطولة من حيث القيمة التسويقية، إذ يتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو ماني، الذي وصلت قيمته التسويقية 85 مليون يورو، فيما جاء خاليدو كوليبالي في المركز الثالث بقيمة بلغت 70 مليون يورو، وحل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعا بقيمة بلغت 65 مليون يورو.

    وتتفوق قيمة صلاح التسويقية على قيم العديد من المنتخبات الكبرى التي سبق لها الفوز بالبطولة، مثل منتخب الكونغو الديمقراطية، بطل المسابقة في عامي 1968 و1974، الذي تبلغ قيمته 92.85 مليون يورو، ومنتخب جنوب إفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، والذي بلغت قيمته 35.26 مليون يورو.

    وعلى مستوى اللاعبين العرب المشاركين في المسابقة، جاء الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين قيمة خلف محمد صلاح، إذ بلغت قيمته 60 مليون يورو.

    وساهم محرز في فوز الفريق السماوي بأربعة ألقاب محلية في الموسم المنقضي (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، والدرع الخيرية).

    وجاء المغربي، حكيم زيياش، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، في المركز الثالث بالقائمة، بعدما بلغت قيمته 35 مليون يورو، وذلك عقب الدور الرائع الذي قدمه في تتويج فريقه بالثنائية المحلية (الدوري الهولندي وكأس هولندا) بالإضافة إلى تأهله للمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1997.

    3- المنتخبات العربية الأعلى قيمة في بطولة 2019

    وفيما يتعلق بقائمة أكثر المنتخبات العربية قيمة تسويقية في البطولة، جاء المنتخب الجزائري في المركز الثالث بعد منتخبي مصر والمغرب بقيمة بلغت 186.57 مليون يورو، ثم المنتخب التونسي بـ54.2 مليون يورو، وأخيرا المنتخب الموريتاني، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة؛ حيث بلغت قيمته 3.86 مليون يورو.

    ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ 32 خلال الفترة ما بين 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

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    الكلمات الدلالية:
    كأس الأمم الأفريقية, كرة قدم, أخبار رياضة, رياضة, ساديو ماني, رياض محرز, محمد صلاح, أفريقيا, مصر
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