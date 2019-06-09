بالصور... "الطيران المدني المصري" تضع الاستعدادات الأخيرة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية

أنهت وزارة الطيران المدني المصرية، وشركاتها التابعة كافة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتى ستقام خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت في بيان رسمي لها، اليوم الأحد، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث، من أجل إنجاح هذه البطولة وخروجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أثني الفريق يونس المصري ، وزير الطيران المدني، على روح التعاون بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة الدولي والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.

وأكد "المصري" علي جاهزية صالة (4) بمطار القاهرة التي أطلق عليها أسم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف الحدث، كما وجه بضرورة التنسيق بين فرق العمل المختلفة من العلاقات العامة والعمليات الجوية والأمن والخدمات الأرضية والصيانة بشركتي ميناء القاهرة الجوي وشركة "مصر للطيران" لتقديم الدعم والخدمات لجميع الفرق المشاركة، والعمل علي تسهيل إجراءات وصولهم وحسن ضيافتهم، فضلا عن التنسيق مع المحطات الخارجية لـ "مصر للطيران".

ولفت إلى أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لا تدخر جهدا نحو توفير التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين فى كافة المحافل الدولية.

وتم تزيين صالة (4) بمطار القاهرة والمخصصة للبطولة بالمواد الدعائية واللافتات التى تحمل تصميمات البطولة، فضلا عن اللوحات الارشادية لتقديم التسهيلات للوفود المشاركة فى البطولة، كما تقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدور الناقل الرسمي للبطولة، وقامت الشركة بتبني حملة دعائية ترويجية للحدث، إذ وضعت شعار البطولة على أسطول الشركة، وكذا زي العاملين بـ "مصر للطيران"، وعلى مقاعد الطائرات وحافلات الخدمات الأرضية، وتم تخصيص عدد مجلة "حورسط علي الطائرات هذا الشهر للإعلان عن استعدادات البطولة وتوزيع هدايا تذكارية وشيكولاته علي الجماهير القادمة لمؤازرة منتخباتهم فضلا عن تخصيص كاونترات ولافتات دعائية بمطار القاهرة للمشاركين في البطولة الأفريقية.

جدير بالذكر إن نادي "إيروسبورت" الرياضي، التابع لوزارة الطيران المدني سيستضيف تدريبات منتخب جنوب أفريقيا المشارك بالمجموعة الرابعة، التي سوف تقام على استاد السلام، حيث تم تجهيز ملعب كرة القدم الرئيسي بالنادي ومبنى النادي الصحي وصالة الجيمنيزيوم.