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19:45 10 يونيو/ حزيران 2019
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي

    من أجل كأس الأمم... السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات

    © REUTERS /
    كأس الأمم الأفريقية 2019
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    اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

    وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقاً من يوم 21 يونيو/حزيران الجاري.

    ووجه السيد الرئيس بتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح بطولة الأمم الأفريقية على كافة الأصعدة التنظيمية والإدارية واللوجستية، باعتبارها أضخم حدث رياضي على مستوى القارة الأفريقية وتحظى بمتابعة دولية واسعة، ولتكون تلك البطولة بمثابة احتفالية رياضية متميزة مع الأشقاء الأفارقة على أرض مصر، لا سيما في ظل مواكبتها مع الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

    ووجه السيسي باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات ذات الصلة قبل انطلاق البطولة لضمان خروجها بالصورة المثلى، فضلا عن حسن إدارة جوانبها الاقتصادية وعوائدها السياحية والتسويقية والإعلامية.

    وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بما فيها التجهيزات الأمنية، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، بالإضافة إلى ترتيبات انتقال الجماهير والمشاركين والأجهزة الفنية الرياضية، والتغطية الإعلامية والبث التليفزيوني للبطولة، وكذلك ما تم من تطوير للمنشآت الفندقية والسياحية، ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية التي ستشملها البطولة من استادات وملاعب فرعية للتدريب وما يحيطها من طرق رئيسية ومرافق عامة بالمدن والمحافظات التي ستقام بها المباريات.

    كما يتم تحديد مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسئولة عن تنظيم البطولة، وتم عرض سير العمل بالمنظومة المستحدثة لاستخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وتجهيزات حفلي الافتتاح والختام.

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    الكلمات الدلالية:
    وزير الدفاع, وزير الداخلية, السيسي, كأس الأمم الأفريقية, أخبار الرياضة, مصر
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